NINSOAREA FACE RAVAGII. Accident în lanţ în raionul Sângerei. Un şofer a intrat cu automobilul într-un stâlp

Accident în apropiere de satul Chişcăreni din raionul Sângerei. Din cauza zăpezii de pe drum, o maşină s-a ciocnit violent de un camion, iar un alt automobil care a încercat să evite impactul, a ajuns într-un pilon de pe marginea drumului. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.



Șoferul care ar fi provocat accidentul spune că a pierdut controlul volanului din cauza condițiilor meteo nefavorabile.



"Am pierdut controlul volanului. Maşina a început să se rotească, astfel s-a ciocnit în maşina mea un alt automobil. Vedeți că nu este împrăștiat material antiderapant", a spus un şofer.



"A frânat și s-a rotit pe traseu. A lovit mai întâi în mine, apoi a trecut pe lângă cealaltă mașină", a menţionat şoferul camionului.



Şoferul celui de-al doilea automobil spune că s-a speriat, când a văzut în faţă o maşină care se rotea în mijlocul drumului. Într-un final, a ajuns cu maşina într-un stâlp: "A ținut frâna cât a putut, eu m-am ferit, eu l-am văzut că el se învârtește și m-am ferit cât am putut într-o parte".



Ninsoarea a dat bătăi de cap și unor șoferi de curse lungi. Aceştia au rămas blocaţi pe traseul Chişinău-Bălţi:



"Pun lanțuri ca să pornesc la drum".



"Am sare cu mine și vreau să împrăștii. Dacă vor fi mai puține mașini, voi încerca să pornesc la drum".



Drumurile din țară au început să fie curățite seara trecută, iar circulația pe unele porțiuni a revenit la normal. Potrivit administraţiei de stat a drumurilor, pe traseele din ţară s-a împrăştiat peste trei mii de tone de material antiderapant, iar la aceste lucrări sunt implicate 330 de unităţi de tehnică şi peste 300 de muncitori.

Totodată, Inspectoratul general pentru situaţii de urgenţă anunţă că au fost create trei celule de criză, la Nord, în Centru şi la Sudul ţării, unde se va monitoriza situaţia de pe drumuri.