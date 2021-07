NIMIC NU LE STRICĂ VACANŢELE: Turiștii moldoveni preferă în continuare să se bucure de vacanţă în pofida fumului care se răspândeşte

Incendiile de vegetație din Antalya nu-i sperie pe moldovenii care se odihnesc în staţiunile din această regiune a Turciei. Ei preferă în continuare să se bucure de vacanţă în pofida fumului care se răspândeşte dinspre pădurile afectate de flăcări. Nina Belei administrează o agenţie de turism. Ea spune că, pe lângă clienţii care deja se odihnesc pe litoralul turcesc, sunt turiști moldoveni care urmează să plece şi în zilele următoare în Turcia."Se iau măsuri de precauţie şi ei sunt instruiţi în hotel, în caz de ceva ce trebuie să facă, dar până când, se relaxează, se odihnesc fără probleme."Administratorul altei agenții de turism, Artiom Neaga, spune că unii dintre clienţii săi au cerut să fie mutaţi în alte hoteluri, mai departe de zona afectată de incendii."În majoritatea cazurilor turiştii cer să fie mutaţi în alte hotele. Cereri ca să se întoarcă acasă în majoritatea cazurilor nu sunt. Majoritatea cheltuielilor în ceea ce priveşte mutarea este suportată de turişti."Iar moldovenii care urmează să ajungă în Turcia la mare în zonele afectate nu vor să-şi schimbe foile de odihnă. Asta ar însemna fie să renunţe la reducerea de care au beneficiat, fie să achite o taxă suplimentară."Până la urmă totuşi pleacă, pentru că este o situaţie de forţă majoră, dar care este ţinută sub control. Zborurile au loc mai departe. Destinaţia este mai departe sigură pentru turişti. În caz că turiştii nu doresc să plece, compania avia sau hotelierii au tot dreptul să aplice penalităţi."Ministerul Afacerilor Externe îndeamnă moldovenii din Turcia care se află în pericol să sune la telefonul de urgenţă pentru a lua legătura cu misiunile diplomatice."La etapa actuală nu am primit rapoarte privind cetăţeni moldoveni care au fost afectaţi de respectivele intemperii şi nu am primit solicitări din partea cetăţenilor privind acordarea de asistenţă în situaţii de urgenţă. "Totodată, cetățenii moldoveni care se află în situaţie de risc pot apela la telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova la Ankara + 90 538 687 21 01 și numărul de urgență al Consulatului general al Republicii Moldova la Istanbul +90 535 983 01 73.