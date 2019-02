Nimeni nu o cunoaște pe Maia Sandu în satul său de baştină: N-am văzut-o niciodată. Nu s-a remarcat cu nimic

Reforma optimizării instituţiilor de învăţământ, implementată de Maia Sandu pe vremea când era ministru, a lovit şi în şcoala din satul său natal. În 2013, liceul din Risipeni a fost transformat în gimnaziu. De atunci, liceenii fac zilnic naveta la Fălești, drumul dus-întors fiind de aproape 40 de kilometri. Acum, în şcoala din sat învaţă mai puțin de 180 de elevi, față de 220 câți erau în 2012.

Din cauza reducerii numărului de ore, și, respectiv, a salariilor, au plecat și șapte profesori. Dascălii care au rămas își aduc aminte cu nostalgie de perioada de glorie a liceului.

Eugenia Carp este profesoară de limba și literatura română de 23 de ani la școala din Risipeni dar spune că acum holurile instituției sunt mai pustii ca niciodată.



"Am avut și 22, am am avut și 27 de ore. Era și numărul mai mare de elevi. Am vrea să lucrăm în liceu, fiindcă dacă am avea și mai mulți copii în instituție, evident că și copiii ar mai sta acasă pe lângă părinți și noi am avea ore și am avea cu cine lucra", a menţionat Eugenia Carp, profesoară de limba și literatura română.



Cât despre participarea liderului PAS la alegerile parlamentare din partea diasporei, sătenii cred că a făcut-o pentru că, de-a lungul timpului, nu s-a remarcat cu nimic în raionul ei de baștină:



"– N-am văzut-o niciodată. Niciodată n-am văzut-o. – Dar n-a fost în sat să discute cu sătenii de probleme? – N-am discutat și nici n-am văzut-o niciodată. Eu am auzit despre dl. Plahotniuc, dl. primar care e de la Partidul Democrat, dar însăși despre Maia Sandu…".



"– Când ați văzut-o ultima dată în sat? – Eu mai țin minte când am văzut-o ultima dată în sat? – Dar să vină să discute cu sătenii ei despre probleme? – Eu nu am avut așa ocazie ca să vorbesc cu dânsa".



"- Mă gândesc că poate dacă Vlad Plahotniuc a intra la putere, a face ceva. – Dar n-ați văzut-o de mult? – Eu nu o știu pe dânsa".



Maia Sandu candidează la alegerile parlamentare din 24 februarie în circumscripția numărul 50, Europa de Vest.