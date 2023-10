Nicu Popescu a discutat cu Eli Cohen despre evacuarea moldovenilor din Gaza

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu a exprimat solidaritatea Moldovei cu Israelul în fața atacurilor teroriste brutale comise de Hamas, în cadrul unei discuţii telefonice pe care a avut-o cu Eli Cohen, Ministrul Afacerilor Externe al Statului Israel.

"Am subliniat că Israel are dreptul de a se apăra împotriva acestor atacuri brutale și am adus în discuție faptul că Republica Moldova a desemnat Hamas drept organizație teroristă încă din anul 2019. Republica Moldova face un apel clar și ferm pentru eliberarea imediată și necondiționată a tuturor ostaticilor luați de către Hamas", a spus Nicu Popescu.