Nicolo Barella, despre drumul parcurs până la prima reprezentativă

Nicolo Barella a jucat pentru Italia la 8 categorii de vârstă, începând cu U15, iar visul cel mare a fost mereu selecționata de seniori. Mijlocașul de 24 de ani este unul dintre starurile Campionatului European, dar este copleșit de emoții când își amintește de drumul parcurs până la prima reprezentativă.

„Este fantastic și emoționant să văd poze cu mine tânăr. O, Doamne! Nu îmi vine să cred. Aici este tânărul Dimarco. Îmi amintesc de toți coechipierii. Am fost un grup vesel. Ne-am distrat de minune, îndeosebi în cantonamente.”



Italia urmează să întâlnească Spania în semifinalele Euro 2020. Nicolo Barella a mai jucat contra ibericilor, la Campionatul European de tineret, în anul 2019.



„Această poză e din meciul Italia – Spania, jucat la Bologna. Noi am câștigat atunci cu 3-1 prima partidă a turneului. E o amintire superbă, pentru că toți o considerau pe Spania favorită clară.”



Barella a debutat la „Squadra Azzurra” în octombrie 2018, iar primul gol l-a marcat în martie 2019, într-un meci cu Finlanda din preliminariile Campionatului European.



„Această celebrare a golului marcat mă face să râd. Am strigat de bucurie. A fost o eliberare. Este o plăcere să văd această poză, deoarece nu înscriu des și, prin urmare, îmi amintesc bine de golurile pe care le-am marcat.”



Prima semifinală Euro 2020, Italia – Spania se va disputa diseară, pe stadionul Wembley, cu începere de la ora 22:00. Meciul va fi transmis în direct de PRIME, unde va avea comentariul în limba română, și de CANAL 3, unde va fi comentat în limba rusă.