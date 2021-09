Nicolas Cage, dat afară dintr-un restaurant. Starul de la Hollywood a fost confundat cu un om al străzii

Unul dintre cei mai faimoși actori de la Hollywood a fost confundat cu un om al străzii și dat afară dintr-un restaurant din orașul american Las Vegas. Este vorba despre Nicolas Cage, care era desculț, zburlit și într-o stare avansată de ebrietate.

Un client al restaurantului l-a recunoscut și l-a filmat, iar imaginile au făcut furori pe internet. În imagini se vede cum actorul de 57 de ani este scos cu forța din local. Martorii au povestit că Nicolas Cage băuse whisky scump și tequila, după care a devenit agresiv.

După ce a fost alungat din restaurant, el a vrut să se întoarcă, însă a fost oprit de o femeie din administrația localului.

Cage este unul dintre marile staruri de la Hollywood, cu roluri emblematice în filme precum Gone in 60 Seconds, City of Angels sau Ghost Rider. El a fost nominalizat de două ori la premiile Oscar și a obținut statueta mult râvnită pentru pelicula ”Leaving Las Vegas”.