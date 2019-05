Nicolae Negru explică de ce tace PDM

Situația politică actuală este în impas și aceasta vizează crearea majorității parlamentare. De această părere este analistul politic, Nicolae Negru. Potrivit lui, evoluția de mai departe a situației din ţara noastră depinde de ce fel de Guvern vom avea, dacă în general vom avea un Guvern şi dacă nu vom ajunge la anticipate, scrie tribuna.md.

"Ne aflăm în fața alegerilor locale generale și concurenții electorali din parlamentare și-au mutat campania electorală. Într-un fel prelungesc campania electorală, iar lucrul acesta complică situația politică în Moldova. Au mai fost depuse și niște jurăminte înainte de campanie. De exemplu, Blocul ACUM încearcă să formeze o alianță cu PSRM, dar în așa fel încât să nu iasă că și-a încălcat jurământul, dar lucrul acesta este imposibil. Adică, nu poți să fii un pic gravidă. E ridicol într-un fel. Plus, incompatibilitatea dintre partidele care au intrat în Parlament e o problemă. Incompatibilitatea de ordin geopolitic, de ordin doctrinar, dar și incompatibilitatea de ordin psihologic, să spunem așa. Lupta în campania electorală a fost atât de aprigă, fierbinte, că, concurenții, politicienii nu se pot potoli și nu se pot încă așeza la masa tratativelor. Poate peste vreo lună patimile se vor mai tempera și îi vom vedea discutând, negociind. Deocamdată, cred că o să ne mai aflăm în această situație de incertitudine până le va veni mintea la cap politicienilor", a precizat analistul.

În context, Nicolae Negru a spus că, deocamdată crede că alegerile parlamentare anticipate sunt 50/50.

"Fiindcă nu am auzit încă poziția PDM. PDM tace, nu știm dacă, folosind expresia lui Mihai Ghimpu, are Vlad Plahotniuc vreun as în mânecă sau nu are. Și pe urmă, poate că Vlad Plahotniuc așteaptă ca situația să ajungă la un punct critic, atunci când și societatea și partenerii din exterior, vor cere, îl vor ruga să se implice și să salveze, să scoată Moldova din impasul în care a nimerit. Eu nu știu, are sau nu are, dispune el de aceste posibilități, dar această impresie rămâne. Probabil, peste un timp oarecare îl vom vedea implicat mai intens în ceea ce se întâmplă pe scena politică. Deocamdată, PDM nu se implică și asta e dictat de circumstanțe. PSRM și ACUM au declarat că nu vor sa facă alianță cu PDM. Este și normal să stea deoparte, să vadă la ce vor ajunge acești doi jucători în negocierile lor", a conchis Negru.