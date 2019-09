Nicolae Negru, despre Dodon: Prin Alianţa lui Kozak el a fost spălat, reabilitat și acum poate să circule nestingherit

"Dodon își celebrează recunoașterea pe plan internațional. Prin această alianță – Blocul ACUM-PSRM – a fost spălat, a fost, într-un fel, reabilitat și iată acum el poate să circule nestingherit. Demult jinduia el acest lucru și să vorbească despre lucruri care i se par lui importante, dar, de fapt, sunt importante pentru Rusia".

De această păere este editorialistul Nicolae Negru, care şi-a exprimat opinia într-un interviu pentru postul de radio „Europa Liberă”. Negru a făcut o analiză a vizitei de lucru a şefului statului la Bruxelles.

Despre mesajul preşedintelui în care spune că promovează o politică echilibrată, Negru a menţionat faptul că Republica Moldova ar fi putut și până acum să aibă relații egale și cu Uniunea Europeană și cu Rusia, numai că lucrul acesta nu l-a dorit Rusia.

"Dodon nu spune lucrurile până la capăt. Uniunea Europeană nu este împotrivă ca Rusia să aibă o atitudine egală față de Republica Moldova, să trateze Republica Moldova ca pe un stat suveran și independent, ceea ce Rusia nu face. Deci, mingea este pe terenul Rusiei. Acolo trebuie să vorbească dl Dodon despre politica aceasta egală spre Est și spre Vest a Republicii Moldova", a menţionat Nicolae Negru.

Interesul lui Dodon de a soluționa problema transnistreană a fost pusă la îndoială de către Negru.

"Dodon o să vorbească oriunde despre planul său de soluționare a conflictului transnistrean; el a anunțat, a zis că are un proiect, eu cred că el va vorbi cu toți cei cu care se va întâlni la Bruxelles, s-ar putea chiar același lucru să-l spună și la New York, la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite; s-a referit și la un anumit consens, el este încurajat în mod evident să facă lucrul acesta de către Germania. I-a telefonat președintele german Frank-Walter Steinmeier, cu care el a vorbit despre posibilitatea atingerii unui consens internațional în această privință, în privința rezolvării conflictului transnistrean, iar Germania are un cuvânt greu de spus în cadrul Uniunii Europene. Eu, de fapt, nu știu ce va rezolva dl Dodon cu persoanele care de acum pleacă din această funcție, dar eu cred că e vorba de o vizită simbolică", a spus editorialistul.