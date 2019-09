Nicolae Eșanu spune că decizia guvernului cu privire la aeroport nu are niciun efect juridic

Fostul secretar de stat la Ministerul Justiției Nicolae Eșanu a scris pe pagina sa de Facebook că decizia Guvernului cu privire la aeroport nu are niciun efect juridic.

"Am vazut ca foarte multa lume a fost indusa in eroare prin abrogarea hotaririlor de Guvern, care vizau concesionarea aeroportului, si cred ca este necesar sa precizez, ca aceasta (abrogarea hotaririlor de Guvern) nu are nici un efect asupra contractului. Rezolutiunea contractului se face dupa regulile care guverneaza contractele si nu depinde de adoptarea sau neadoptarea de catre Guvern a unor hotariri. Si chiar daca ar depinde, ar fi necesar sa se adopte o hotarire prin care sa se prevada expres rezolutiunea. Simpla abrogare a hotaririlor de concesionare nu

afecteaza contractele deja incheiate", a scris Nicolae Eșanu.