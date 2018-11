Nicolae Carauş se pregăteşte să revină în ring

foto: publika.md

Unul dintre cei mai promiţători luptători de K-1 din Republica Moldova, Nicolae Carauş se pregăteşte să revină în ring. Sportivul originar din raionul Glodeni va lupta la o gală după o pauză de un an, perioadă în care a lipsit din cauza unei accidentări.



Pompierul Carauş îl va întâlni la gala FEA de la Chişinău pe Janu Da Cruz. Luptătorul din Guineea este supranumit "hanibal". Cei doi se vor duela într-o super luptă la categoria de greutate de până la 86 de kilograme.



"Am aşteptări mari de la acestă luptă, ultima din acest an. Dacă nu am reuşit să încep anul, măcar să-l termin cu bine", a spus luptătorul K-1, Nicolae Carauş.



"Toţi îl aşteaptă cu nerăbdare să se întoarcă după accidentarea de anul trecut. Va avea o luptă interesantă. Îi dorim doar succese, lupte fără accidentări şi numai înainte", a spus preşedinte FEA, Dorin Damir.



În cadrul galei din 8 decembrie sunt programate 15 lupte. Evenimentul se va desfăşura la Sala Polivalentă din capitală.