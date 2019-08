Nicolae Cărăuş, cu gândul la victorie! Luptătorul moldovean va lupta cu ucraineanul Oleksii Verşînin

foto:

Luptătorul moldovean Nicolae Cărăuş vrea să impresioneze la primul turneu din afara ţării sub egida Asociaţiei FEA.



La Gala K1 de la Odesa, discipolul lui Andrei Grosu va da piept cu ucraineanul Oleksii Verşînin, într-un superfight în categoria de greutate de până la 85 de kilograme.



La galele desfăşurate la Chişinău, Cărăuş a repurtat 5 victorii şi a suferit 2 înfrângeri, dar este pregătit să arate şi publicului din Ucraina de ce este în stare.



"Este puţin diferit, deoarece acasă ai mai mulţi susţinători, dar o să-mi fac lucrul. Mă axez doar pe victorie", a spus Nicolae Cărăuş, luptător K1.



Nicolae Cărăuş a revenit recent dintr-un cantonament de 3 săptămâni efectuat în Thailanda, care s-a încheiat cu participarea la Campionatele Mondiale de Muay Thai, rezervate sportivilor de până la 23 de ani. Moldoveanul a cucerit titlul şi susţine că rezultatul îl motivează şi mai mult să se impună la Odessa.



"Fiecare victorie e specială pentru mine, pentru că lucrez foarte mult pentru aceste rezultate. Chiar dacă am câştigat "aurul", asta nu mă face să mă opresc. Trebuie de lucrat mai departe, pentru că adversarii permanent se schimbă", a zis Nicolae Cărăuş, luptător K1.



"Faptul că a devenit campion mondial la muay thai U-23 este o motivaţie pentru a arăta lupte mai frumoase. Pe de altă parte, este o responsabilitate mai mare. El trebuie să demonstreze că acest rezultat este pe merit", a declarat Andrei Grosu, antrenor.



Colegul de sală al lui Nicolae, Artiom Livadari, speră şi el să participe la competiţia de la Odesa. Acesta trebuie să înfrunte un adversar din Ucraina, dar încă aşteaptă ca cel din urmă să-şi dea accordul pentru luptă.



"Am o responsabilitate foarte mare pe umerii mei. Mă strădui să dezvolt toate aspectele luptei mele: atât boxul, cât şi lucrul cu picioarele", a zis Artiom Livadari, luptător K1.



FEA World Grad Prix se va desăşura pe 24 august la Odesa. La turneu, sunt programate în total 14 lupte.