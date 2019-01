Nicolae Calancea este noul component al clubului de fotbal Dunărea Călăraşi din România

Portarul moldovean Nicolae Calancea este noul component al clubului de fotbal Dunărea Călăraşi din România. El a semnat un contract pe un an şi jumătate cu formaţia antrenată de Dan Alexa, cu posibilitatea de a-l prelungi.



Potrivit presei românești, la noua sa echipă Calancea va avea un salariu lunar de 6.500 de euro. Fotbalistul moldovean a jucat pentru CS Universitatea Craiova din 2016, dar din vara anului trecut a fost trimis la echipa a doua a clubului. Calancea afirmă că şi-a dorit o schimbare, aşa că şi-a reziliat contractul cu oltenii.

"Nu e nivelul meu să joc la echipa a doua, în liga a treia. Am decis să vin în Liga 1 cu forţe noi şi să demonstrez că sunt un portar de Liga 1", a spus Calancea.



Calancea putea să ajungă şi la Dinamo Bucureşti, el purtând tratative intense cu "alb-roşii".



" De la prima discuţie cu Dinamo, am decis să merg la ei. După aia, ei au întins prea mult timpul ca să semnăm un contract, aşa că am decis să nu mai stau mult şi să semnez cu Dunărea Călăraşi", a mai afirmat portarul de la Dunărea Călăraşi.



Dunărea Călăraşi este pe locul 12 în clasamentul Ligii 1, după 21 de etape disputate. La noua sa echipă, Nicolae Calancea va concura pentru postul de titular cu portarii Cătălin Straton şi Gabriel Popa.



"Sunt portari foarte experimentaţi. O să am o concurenţă foarte bună şi cred că este bine atât pentru mine, cât şi pentru ei", a adăugat sportivul.



În cariera sa, Calancea a mai jucat pentru FC Voluntari, Ceahlăul Piatra-Neamţ şi Zimbru Chişinău.