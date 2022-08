Nicolae Bulat, în stare gravă la spital. "Gardianul" cetății Soroca are nevoie de ajutorul oamenilor

Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca, supranumit şi "gardianul" cetății Soroca, Nicolae Bulat, se află în stare gravă la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău. Bulat a suferit în doar o lună şase intervenții pe creier, după ce a fost diagnosticat recent cu o maladie gravă. Familia şi prietenii istoricului au lansat o campanie de donații pentru a-l putea transfera la o clinică din România.Unul dintre cei mai renumiți ghizi din Republica Moldova, Nicolae Bulat, are nevoie de ajutorul oamenilor. Recent, el a fost diagnosticat cu o tumoare la creier. Familia acestuia a lansat un apel de ajutor către autorități, dar și toți oamenii de bună credinţă. Fostul deputat, Alexandru Cimbriciuc, care este un bun prieten al lui Nicolae Bulat, l-a vizitat joi la spital."Stă la terapie intensivă, a reacţionat la vizita mea, am văzut lacrimi când am pus mâna pe mâna lui, dar se află într-o stare până când gravă. Nu ştiu care vor fi urmările, dar sperăm că va fi bine. Eu cred că el a simţit că am venit şi am vorbit cu el, dar nu a putut să vorbească, să zâmbească".Alexandru Cimbriciuc spune că familia istoricului vrea să-l transfere pe Nicolae Bulat la un spital de la Bucureşti."Familia consideră că la Chişinău s-a făcut tot ce este posibil şi mulţumim medicilor care au intervenit, au fost alături de Nicolae Bulat, dar cred că medicina mai performantă o putem găsi la Bucureşti şi familia a luat decizia să căutăm o clinică de specialitate. Acum noi trebuie să dăm un spirit de curaj în primul rând familiei să fie puternică".Cei care vor să-l ajute pe Nicolae Bulat pot dona bani pe contul bancar afişat pe ecran.În acest an Nicolae Bulat a împlinit 70 de ani. Cu această ocazie, el a oferit un interviu în care i-a molipsit pe jurnaliştii de la Observatorul de Nord cu optimismul şi pofta sa de viaţă."Eu nu mă socot absolut de 70 de ani, nici nu vreau să mă gândesc la aşa ceva. Eu mă socot destul de tânăr şi mă miră altceva, de ce cei care vin de 35, 45, 55 de ani, unii dintre ei sunt bătrâni de tot. Bătrâni nu la inimă, dar la mentalitatea lor. De aceea 70 de ani eu socot că este o viaţă mai departe. A doua tinereţe abia începe, bătrâneţea începe la 80".Nicolae Bulat s-a născut pe 10 februarie 1952 în satul Cureșnița, raionul Soroca. El este profesor, muzeograf, istoric și scriitor. De mai mulți ani el este directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca. Nicolae Bulat este supranumit „gardianul” Cetății Soroca, unde lucrează de mai bine de 30 de ani, fiind considerat și unul dintre cei mai buni ghizi din ţara noastră. Istoricul a avut o contribuţie imensă în desfăşurarea primei etape de restaurare a cetăţii Soroca. Nicole Bulat este decorat cu "Ordinului Republicii" și "Steaua României" în grad de Ofițer. În 2021, el a fost decorat de președintele României cu medalia aniversară "Centenarul Marii Uniri".