Nicolae Botgros: O zi cu ghinion. A fost distrusă munca de un secol

Filarmonica Națională a crescut și a educat o mare parte dintre artiștii virtuoși pe care i-a avut țara noastră. Au existat oameni care și-au dedicat întreaga viață acestei instituții și au făcut-o cu multă responsabilitate și devotament, evident, nu am cum să nu-i menționez pe directorii Alexandru Fedico și Mihail Murzac. Aici au fost fondate colectivele: Joc, Fluieraș, Mugurel, Rapsodia, Lăutarii cu Nicolae Sulac, Noroc, Bucuria, Ansamblul “Țigănesc”, Orchestra Simfonică, Capela Corală “Doina” și alte zeci de colective artistice. Timp de aproape două decenii, eu și soția mea, Lidia Bejenaru, am trăit prin muncă și dăruire la Filarmonica Națională din Chișinău. Rog să mă credeți, astăzi, am simțit un nod în gât și am avut impresia că îmi fuge pământul de sub picioare când am auzit vestea despre cele întâmplate. Un singur lucru e clar pentru mine, anul 2020 nu este cel mai bun an pentru întreaga omenire și ar fi bine să avem încredere prin rugăciune în Dumnezeu și să ajungem cu bine în 2021.", a scris Nicolaer Botgros.

Amintim că un incendiu devastator a distrus o parte din clădirea Filarmonicii Naţionale. Pompierii au reuşit să localizeze sursa arderii, după aproape cinci ore de luptă cu flăcările. Focul care a mocnit a distrus 3500 de metri pătrați ai clădirii, iar în jur de 60 de angajaţi ai IGSU au fost implicați în stingerea incendiului.

Tavanul sălii principale s-a prăbușit, iar focul a afectat și acoperișul unui local de lux aflat în clădirea instituţiei culturale. Din fericire, oamenii aflaţi în interior au fost evacuaţi la timp, aşa că nimeni nu a avut de suferit.

Deocamdată nu se cunoaşte cauza exactă a incendiului.