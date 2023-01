Nicky Cleşcenco, fiul selecţionerului naţionalei Moldovei Serghei Cleşcenco, va evolua pentru Petrocub Hînceşti

Nicky Cleşcenco, fiul selecţionerului naţionalei Moldovei Serghei Cleşcenco, va evolua din această iarnă pentru Petrocub Hînceşti.Atacantul a fost împrumutat până la finalul lunii iulie de la clubul elveţian FC Sion. Pentru formaţia din Ţara Cantoanelor, fotbalistul a jucat pentru echipa a doua în ultimul an. Nicky Cleşcenco are 21 de ani şi este discipolul şcolii de fotbal Buiucani, iar ulterior a mai fost legitimat la clubul portughez Uniao Leiria. El are palmares meciuri în liga a treia din Portugalia.Cleșcenco a jucat la echipa naţională de tineret a Republicii Moldova, dar a evoluat şi pentru prima reprezentativă în patru partide. FC Petrocub Hânceşti se pregăteşte pentru partea a doua sezonului din Super Ligă, la Chișinău, însă are programat şi un cantonament în Turcia.