Nick Kyrgios nu va participa la ediţia din acest an a turneului de Mare Şlem

Tenismanul australian Nick Kyrgios a anunţat că nu va participa la ediţia din acest an a turneului de Mare Şlem, US Open. Jucătorul nu va face deplasare la New York din cauza riscurilor legate de pandemia de coronavirus.

Competiţia este programată în perioada 31 august - 13 septembrie.



"Nu voi juca la ediţia din acest an. Îmi este dureros să vă anunţ că voi rata una dintre cele mai prestigioase competiţii. Am luat această decizie pentru oameni, pentru australienii mei, pentru sute de mii de americanii care şi-au pierdut viaţa, pentru voi toţi."



Totodată, australianul i-a criticat pe alţi tenismeni, care vor juca la acest turneu.



"Ar trebui să acţionaţi în interesul celuilalt şi să munciţi împreună, nu puteţi dansa pe mese şi să faceţi bani pentru un drum prin Europa sau să încercaţi să câştigaţi bani, organizând turnee demonstrative. Trebuie să vă gândiţi şi la alţii. Virusul nu se îngrijorează de clasamentul vostru sau de banii voştri, fiţi responsabili."



În prezent Nick Kyrgios este pe locul 40 în topul mondial.

De-a lungul carierei el a câştigat 6 titluri ATP în proba de simplu şi unul la dublu.

Kyrgios devine astfel al doilea jucător australian de top care anunță că nu va fi prezent la US Open.

Ashleigh Barty, liderul clasamentului WTA, a anunțat în urmă cu câteva zile că nu va participa la turneul american din cauza pandemiei de coronavirus.