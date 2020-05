Nicio zi fără sport. Luptătoarea de taekwondo Ana Ciuchitu face genuflexiuni cu o buturugă în spate

În ultimele săptămâni buturuga este tot mai des folosită de sportivii moldoveni în antrenamente. După atleta Dimitriana Surdu, şi luptătoarea de taekwondo Ana Ciuchitu a folosit acest obiect.

"Nu ştiu cât cântăreşte buturuga, dar fără ajutorul prietenilor nu aş putea să o ridic. Avem posibilitate, avem pădure în Chişinău, este foarte bine şi antrenamentele la aer sunt perfecte", a spus luptătoarea de taekwondo, Ana Ciuchitu.

După o perioadă în care au fost nevoiţi să stea izolaţi la domicilii, componenţii lotului naţional de taekwondo au revenit la pregătire. Sportivii se antrenează zilnic în parcul Valea Marilor.

"Ne străduim să menţinem forma. Facem gimnastică, cardio, efort fizic. Antrenamentele de afară sunt mai diferite, decât cele din sală. Oricum, este în favoarea noastră. Este clar, aşteptăm să începem antrenamentele în sală", a afirmat antrenorul, Vladislav Mazur.

"Pentru un sportiv este imposibil să stea doar acasă. Din păcate, pentru sportul meu este nevoie de acelaşi tatami. Desigur, aş prefera să începem antrenamentele în sală", a menționat luptătoarea de taekwondo, Ana Ciuchitu.

În aprilie la Milano, membrii lotului naţional al Republicii Moldova trebuiau să concureze la ultimul turneu de calificare pentru Olimpiada de la Tokyo. Competiţia din Italia a fost însă amânată din cauza pandemiei de coronavirus.

"Am avut cantonamente destul de importante şi interesante, unde toţi sportivii s-au ridicat la un nivel destul de înalt. Plus la asta, nu am avut nicio traumă. Eram într-o formă foarte bună pentru a obţine şi o calificare", a comunicat antrenorul, Vladislav Mazur.

Pandemia de COVID-19 le-a dat peste cap planurile luptătorilor de taekwondo, și nu stiu deocamdată când vor putea să participe din nou la competiții în acest an.