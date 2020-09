Nicio grădiniţă din Hîncești nu şi-a început activitatea. Părinții, INDIGNAȚI. Ce spun autoritățile locale

Situaţie dificilă pentru părinţii din Hînceşti. Niciuna din cele cinci grădiniţe din localitate încă nu şi-au început activitatea. Potrivit primarului municipiului Hînceşti, Alexandru Botnari, managerii încă nu au primit permisiunea de la ANSA şi ANSP pentru a redeschide instituţiile. Potrivit edilului, s-a cheltuit un milion de lei pentru aprovizionarea grădiniţelor cu măşti, dezinfectanţi, veselă şi tacâmuri pentru fiecare copil în parte.



"Au mers şi au depus actele, le-au întors înapoi, motivând că calitatea apei este proastă. Dacă nu greşesc cred că nici astăzi nicio grădiniţă din raion nu a primit autorizaţie", a menționat Alexandru Botnari, primarul oraşului Hînceşti.



Liliana Tacu, directoarea unei grădiniţe din oraş, aşteaptă deja cel de-al doilea rezultat la testul apei potabile și speră că va fi unul bun.



"Am fost sunate şi am fost rugate, că o să vină şi o să ia analiza la apă, inclusiv şi de la CSP şi de la ANSA, dumnealor au venit şi au luat analiza la apă şi ne-au spus că în decurs de două trei zile vor fi rezultatele", a spus Liliana Tacu.



Alexandru Botnari susține că pentru a urgenta procesul de redeschidere a grădiniţelor, acestea au fost aprovizionate şi cu apă potabilă livrată de un agent economic, dar nici aşa nu li s-a dat autorizare. Totodată, şefa direcţiei de Sănătate Publică din raionul Hânceşti, Tamara Pascari, spune că nu a emis nici un refuz referitor la redeschiderea grădiniţelor, iar decizia aparţine fondatorilor instituţiilor. Am încercat să-l contactăm în numărate rânduri şi pe Dumitru Cojocaru, şeful Direcției Raionale pentru Sănătatea Alimentelor, dar așa și nu ne-a răspuns la telefon.

Părinţii sunt indignaţi de faptul că grădiniţele nu au fost deschise:



"O parte din părinţi se află la serviciu şi faptul că copilul nu frecventează grădiniţa le întrerupe şi apar probleme şi financiare în familie, asigurare cu produse alimentare şi chiar grija de copii".



"Cât mămica e la lucru, eu stau cu nepoţelul acasă. De nevoie ne-am eliberat de la lucru şi stăm cu nepoţelul".



"Eu tot lucrez la grădiniţă în sat şi de nevoie îl iau cu mine. Dar şcoala funcţionează, măcar cu asta ne-am bucurat".



Grădinițele din Hâncești urma să se redeschidă din 1 septembrie.