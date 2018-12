Nici nu s-a aşteptat la aşa ceva. Povestea femeii care a avut surpriza să fie singura pasageră dintr-un avion

O femeie din Indonezia a avut o surpriză de proporții când a urcat într-un avion care trebuia s-o ducă de la Bangkok în insula Koh Samui.

Echipajul avionului a anunțat-o că este singura pasageră pe acea cursă. De obicei, cine urmează să zboare se gândește cu groază la aglomerație, la bătaia pe locurile pentru bagajele de mână și astfel probleme. Latsamy McAdoo, din Indonezia, n-a avut niciuna dintre aceste probleme. Femeia s-a trezit, caz rar sau poate chiar unic, singura pasageră pe acel zbor, scrie libertatea.ro.

A avut probleme la aterizare

"La început a fost distractiv. S-au uitat doar la mine când făceau instructajul clasic pentru zbor. M-au lăsat să alerg pe culoare. am dansat singură. Am fost singura servită!", a dezvăluit fata care are peste 10.000 de urmăritori pe Instagram.

Ceea ce trebuia să fie un zbor simplu de o oră, s-a transformat într-un coșmar pentru Latsamy, deoarece avionul s-a mai plimbat o jumătate de oră suplimentară în jurul insulei, fiindcă n-a găsit un culoar de aterizare liber.

"Am început să mă îngrijorez și să mă gândesc că e ultimul meu drum și că e timpul meu pe această lume s-a scurs", a mai dezvăluit Latsamy McAdoo.