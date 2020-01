Nici BANI, nici AUTOMOBILE. 24 de moldoveni care au vrut să-şi cumpere maşini de peste hotare, TRAŞI PE SFOARĂ DE ESCROCI

publika.md

Escrocherie de zeci de mii de euro. 24 de moldoveni care au vrut să-şi cumpere maşini de peste hotare au rămas şi fără bani, şi fără automobile. Păgubaşii au apelat la o firmă care aducea maşini la comandă. Au ales automobilele de pe internet, au semnat contracte cu angajaţii firmei, au achitat avansul şi au aşteptat maşinile. Când şi-au dat seama că au fost păcăliţi, au apelat la poliţie. Victimele înşelăciunii au acceptat să stea de vorbă cu noi, sub protecţia anonimatului.



"Avansul a fost de trei mii de euro, bani pe care i-am dat în baza semnării unui contract cu ştampilă umedă, cu semnătură. Apropo, contractele au fost verificate la jurist şi ni s-a confirmat că sunt veridice, că au fost formulate corect din punct de vedere juridic."



"Am achitat avans de 35 la sută din suma maşinii şi aşteptam să vină maşină. În data de 19, seara, a dispărut site-ul lor oficial, anunţurile de pe 999 şi ei nu răspundeau la telefon. Am găsit pe reţelele de socializare numerele de telefon ale administratorilor şi ei singuri mi-au spus că nu-şi dau seama ce se întâmplă şi că directorul i-a minţit şi pe ei".



"Noi am făcut contractul împreună cu soţul. Sâmbătă, soţul a fost şi a luat contractul curat, pe data de 19, duminică, am fost şi am achitat trei mii de euro, recipisă, contract şi în data de 20 am aflat. Ne-au sunat cineva şi ne-au spus că totul a fost o amăgeală".



"Ei promiteau că ne vor informa, ne vor oferi detalii despre când maşinile vor porni spre Moldova. Trebuia să ne dea şi imagini video de pe drum, dar timp de două săptămâni nu am primit nimic. Oamenii se revoltau. "



Până acum, şapte dintre păgubaşi s-au adresat la poliţie. Investigaţiile au arătat că escrocii au obţinut în jur de un milion 200 de mii de lei prin înşelătorie. Un suspect a fost reţinut.



"Un bărbat în vârstă de 31 de ani pe un termen de 72 de ore de către poliţiştii de la Inspectoratul de Poliţie al Sectorului Botanica fiind suspectat de mai multe escrocherii. Pe cazul dat, Inspectoratul de Poliţie Botanica instrumentează o cauză penală şi au fost identificate 24 de persoane care au avut de pătimit", a spus ofiţerul de presă, Poliţia Capitalei, Natalia Stati.



Oamenii legii vor cerceta şi activitatea altor bănuiţi. Sediul firmei care a încheiat contractele este încuiat. În plus site-ul acesteia a fost şters, la fel ca şi toate anunţurile plasate pe internet.

loading...