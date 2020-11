NICI ANIMALELE NU AU CE MÂNCA: Seceta din acest an a afectat cantitatea de furaje

Seceta din acest an a afectat cantitatea de furaje, aşa că acestea s-au scumpit chiar şi de trei ori. În aceste condiţii, fermierii îşi fac griji cum își vor întreţine animalele în perioada iernii. Mulţi au decis să le sacrifice sau să le vândă pentru a reduce din costuri, asta cu toate că numărul animalelor din ţară este şi aşa în scădere de câţiva ani.Fermierul Vitalie Braguţa din comuna Step-Soci, raionul Orhei, îşi aminteşte cu nostalgie de anii în care avea peste 400 de oi. Acum creşte doar 180 de capete. În ultimele luni a mai vândut şi a sacrificat în jur de 70. Bărbatul spune că din cauza secetei, furajele sunt mai puţine şi nu are posibilitatea să le întreţină pe toate."Anul acesta am strâns, am achiziţionat tot ce a fost, şi paie şi fân.Şi la porumb şi la fâneţe, la tot au crescut preţuril. O singură oiţă aşa după calculele mele ca să o întreţii normal şi să îi dai câte un kilogram de boabe regulat, zilnic ajunge la peste 100 de dolari pe iernat. Investesc foarte mult întrânsele, dar eu profit încă nu prea am văzut."Fermierul mai spune că din cauza cantităţilor mici de furaje preţurile s-au dublat."În ceilalţi ani, şopronul acesta era plin din capăt în capăt, anul acesta e jumate. Preţurile sunt exagerate, boabele sunt 4,55, un tub de acesta de lucernă fără 1200-1500 de lei nu îl iei, când el era 700-750."Specialiştii de la ANSA spun că numărul animalelor a scăzut cu 10 la sută în acest an."O să se descurce, dar este o problemă că preţurile materiei prime, furajere au crescut puternic, semnificativ. O să aibă cheltuieli mult mai mari ori o să îşi reducă efectivele. Şi bovine s-au redus şi ovine, porcine pe toate categoriile".Fermierii speră că cei 62 de milioane de lei alocaţi în această săptămână de Guvern pentru crescătorii de bovine, ovine și caprine vor ajunge în curând la ei, pentru a reuşi să se pregătească de iarnă."Anul acesta, 80 la sută dintre fermieri nu au grâu, nu au porumb. Au rămas doar fermierii ceia care îşi dedică viaţa, îşi dau sufletul pentru animale care acum sunt fermieri, sunt fermieri adevăraţi care nu pun baza pe bani."Potrivit datelor statistice, fermierii din Moldova cresc în jur de 400 de mii de oi, 140 de mii de vaci şi aproximativ 130 de mii de capre.