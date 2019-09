NICHITA, OBIECTIVE NOI. Luptătoarea ţinteşte o medalie olimpică la Tokyo

foto: publika.md

Anastasia Nichita, proaspăt calificată la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, ţinteşte obiective noi. Luptătoarea moldoveanca are de gând să cucerească și o medalie la cea mai importantă competiţie sportivă a contemporaneității.



"Practic la Olimpiada vor fi aceleaşi participante, care au fost şi la Campionatul Mondial, însă într-un număr mai mic, desigur. Vom fi 16 şi totul este posibil, deoarece nu pot să zic că am fost mult mai departe decât ele", a spus luptătoarea Anastasia Nichita.



"Eu cred că noi toţi visăm la medalie, dar este real. Mai avem de muncit un an de zile, trebuie să muncim şi totul este real. Nu putem să ne batem cu pumnul în piept ca: "Da, numaidecât", însă ne străduim să fie aşa cum ne gândim noi", a spus luptătorul Tudor Cîrlan.



Anastasia Nichita a revenit acasă de la Campionatele Mondiale desfăşurate la Nur-Sultan, în Kazahstan. În finala mică a categoriei de greutate de până la 57 de kilograme, sportiva noastră a fost învinsă de nigeriana Odunayo Adekuoroye. Pentru asigurea prezenţei la Olimpiadă, era de ajuns ca pretendentele să ajungă printre primele 5 clasate și Anastasia a îndeplinit acest obiectiv.



"Ce ţine de lupta pentru medalia de bronz, într-adevăr a fost o luptă foarte grea, deoarece este foarte bine pregătită, este mai mare ca mine, este mai experimentată. Probabil, asta a ajutat-o să câştige", a spus luptătparea Anastasia Nichita.



"Nivelul, la care se află Anastasia, este acesta - locul 3-5. Consider că acum este mai slabă decât campioana olimpică şi este puţin mai slabă ca premianta la Jocurile Olimpice din 2016, la care a pierdut Anastasia", a spus antrenorul Tudor Cîrlan.



Anastasia Nichita are 20 de ani şi este originară din satul Tătăreşti, raionul Străşeni.



Luptătoarea a devenit a şasea sportivă moldoveancă calificată la Olimpiada de Vară de la Tokyo.