NICHITA, CAMPIOANĂ EUROPEANĂ. Luptătoarea moldoveancă a învins-o pe Tatiana Rîjko

Anastasia Nichita a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene de lupte pentru tineret Sub-20 de ani desfăşurate în Cetatea Eternă, Roma.

În finala categoriei de greutate de până la 59 de kilograme, sportiva din satul Tătăreşti, raionul Străşeni, a învins-o fără drept de apel, cu 12-2, pe ucraineanca Tatiana Rîjko.



"Mi-am atins scopul. Am visat încă de la început de an să fiu campioană europeană la categoria mea de vârstă și s-a împlinit acest vis. MUSCA Cred că a fost o luptă dificilă pentru calificare în finală împotriva rusoaicei. De asemenea lupta din finală a fost dificilă, deoarece aveam emoții și am vrut să fiu prima", a spus luptătoarea Anastasia Nichita.



Până a ajunge în finală, luptătoarea moldoveancă s-a impus, pe rând, în faţa unor adversare din Turcia, Italia şi Rusia.Lotul nostru național deplasat la Campionatele Europene este format din 16 sportivi.

La începutul verii Anastasia Nichita a cucerit medalia de argint la Campionatele Europene de Tineret de până la 23 de ani din Turcia