NICHITA, AUR LA EUROPENE. Moldoveanca a învins-o în finală pe Anghelina Lîsak

Performanță remarcabilă a luptătoarei Anastasia Nichita! Luptătoarea originară din satul Tătărești, raionul Strășeni, a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene de tineret, ce se desfășoară în aceste zile în orașul sârbesc Novi Sad.

În finala categoriei de greutate de până la 59 de kilograme, ea a învins-o cu 7-2 pe ucraineanca Anghelina Lîsak. Până a ajunge în ultimul act, Nichita s-a impus în fața reprezentantei țării-gazdă, Anna Fabian, și Zelfirei Sadraddinova din Federația Rusă.



"A fost foarte dificil, deoarece am avut emoții, știind ca anul trecut am luat locul doi. În acest an am vrut să devin campioană. Finala a fost destul de grea. Concurenta mea din Ucraina este și ea campioană europeană, dar într-o categorie mai mare de greutate. Am avut puține emoții, dar le-am depășit", a spus Anastasia Nichita.



O altă medalie câștigată de sportivii noștri în Serbia a fost cea de bronz, obținută de Artiom Deleanu în categoria de 55 de kilograme a stilului greco-roman.

Republica Moldova este reprezentată în competițiile de la Novi Sad de 14 luptători.