Neymar, vedeta lui Paris Saint-Germain, desemnat cel mai bun jucător din campionatul Franţei în sezonul 2017-2018

Neymar, vedeta lui Paris Saint-Germain cel mai bun jucător din campionatul Franţei în sezonul 2017-2018. Brazilianul a fost declarat învingător în urma unei anchete a Asociaţiei fotbaliştilor profesionişti din această ţară.

Atacantul a primit trofeul din mâinile compatriotului său Ronaldo, dublu campion mondial cu naţionala "Cariocas".El i-a devansat în anchetă pe coechipierii săi Edinson Cavani şi Kylian Mbappe, precum şi pe Florian Thauvin de la Olympique Marseille.

În 20 de meciuri disputate în Ligue 1, Neymar a înscris 19 goluri şi a dat 13 pase decisive. Fotbalistul este accidentat în prezent, dar speră să se recupereze până la startul Cupei Mondiale din Rusia.



"A fost un an în care am învăţat multe lucruri. Acest sezon a fost unul deosebit pentru mine. Toată lumea știe motivele pentru care am ales PSG și ce obiective am avut. În general a fost un sezon bun", a spus Neymar, atacant PSG.

Trofeul rezervat celui mai bun antrenor al sezonului i-a revenit spaniolului Unai Emery, care a reuşit tripla campionat-Cupa Franţei- Cupa Ligii cu gruparea pariziană.