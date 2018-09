Neymar Junior se pregăteşte în stilul lui Cristiano Ronaldo de următorul meci al naţionalei Braziliei.



Sud-americanul a reușit un super-gol la ultimul antrenament. El a înscris cu un șut de la 16 metri, după care a sărbătorit în stilul lui Cristiano Ronaldo. Totul - spre amuzamentul colegilor din selecționata ”auri-verde”.



Lotul echipei naţionale a Braziliei s-a reunit pentru prima dată după evoluţia dezamăgitoare de la Cupa Mondială. "Seleçao" a fost eliminată în sferturile de finală de către echipa Belgiei.

Unii fotbalişti brazilieni afirmă că nu au uitat încă de dezastrul de la turneul final, acolo unde aveau drept obiectiv câştigarea trofeului.



"Fiecare meci a fost ca o finală a Ligii Campionilor. Reiterez, fiecare, indiferent dacă era vorba de Panama-Tunisia sau altul. Toate meciurile au fost speciale, mai ales cele cu participarea noastră. Când joci la o astfel de competiție și pierzi, așa cum am făcut-o noi, este foarte greu digerabil. În timpul vacanţei am avut coşmaruri legate de acea înfrângere", a spus fundaşul naţionalei Braziliei, Filipe Luis.



Brazilia va juca amicalul cu reprezentativa Statelor Unite pe 8 septembrie la New Jersey. Peste 4 zile, naţionala "canarinha" se va confrunta cu El Salvador în oraşul Landover din statul american Maryland.