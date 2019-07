NEWGARDEN, SUCCES LA IOWA. Pilotul american a obţinut a patra victorie în 2019

FOTO: publika.md

Josef Newgarden continuă parcursul reuşit în actuala ediţie a sezonului de IndyCar. Pilotul american a triumfat în cea de-a 12 etapă, desfăşurată pe circuitul din Iowa. Cu această ocazie, el şi-a adjudecat a patra victorie în 2019.



"Am avut o evoluţie sub aşteptări în prima zi a concursului. Am simțit că putem să obţinem pole position, dar nu ne-a reuşit. Astăzi am făcut tot ce am planificat. Am fost concentraţi la maxim pentru a fi siguri că am ales tactica corectă", a spus Josef Newgarden, pilot.



Deţinătorul titlului de anul trecut, australianul Scott Dixon, a fost al doilea, iar canadianul James Hinchcliffe a ajuns la finiş al treilea. Etapa nu a fost lipsită de incidente.



Newgarden este liderul clasamentului general, având 29 de puncte avans faţă de Alexander Rossi.

Următoarea cursă va avea loc în localitatea Lexington din statul Ohio pe 28 iulie.