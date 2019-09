NEWGARDEN, CAMPION LA INDYCAR. Americanul a câştigat titlul a doua oară în carieră

Josef Newgarden a câştigat campionatul nord-american de automobilism Indycar, pentru a doua oară în cariera sa, la finalul Marelui Premiu de la Monterey.

În clasamentul general, pilotul american l-a devansat cu 25 de puncte pe francezul Simon Pagenaud, coechipierul său de la echipa Penske. Americanul Alexander Rossi a completat podiumul sezonului.



"Sunt mândru de mine şi echipa noastră, care a făcut eforturi mari ca să câştigăm această competiţie. Am obţinut tot ce ne-am propus în acest an. Sunt extrem de fericit. Am plâns pe tot parcursul ultimului tur de pistă. Sunt foarte mulţumit că s-a încheiat", a spus JOSEF NEWGARDEN, pilot.



Ultima etapă desfăşurată pe traseul de la Monterey, statul California, a fost câştigată de debutantul Colton Herta. Pilotul american în vârstă de 19 ani i-a devansat pe australianul Will Power şi pe neozeelandezul Scott Dixon.