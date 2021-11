Newcastle United are un nou antrenor. Eddie Howe a semnat un contract valabil până în iunie 2024

Tehnicianul de 43 de ani l-a înlocuit pe Steve Bruce și va avea misiunea de a salva echipa de la retrogradare. La moment, Newcastle United este pe locul 19 în campionat, după 11 etape disputate.Eddie Howe a fost antrenorul lui Bournemouth timp de 10 ani și a parcurs un drum impresionant cu echipa - din al patrulea eșalon până în Premier League. În elita fotbalului englez, "the cherries" au evoluat sub comanda lui Howe din 2015 până în 2020.Newcastle United are ambiții mari pentru viitor, după ce la începutul lunii octombrie clubul a fost cumpărat de Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită, condus de prințul moștenitor Mohammed Bin Salman. Presa britanică anunță că în vară Eddie Howe ar putea primi de la șefii clubului peste 200 de milioane de lire sterline pentru transferuri.