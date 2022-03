New York Times nu va avea reporteri în Rusia pentru prima dată în ultimii 100 de ani

Autoritățile ruse au făcut imposibilă exercitarea meseriei de ziarist de când au incriminat recent faptul de a descrie invazia Ucrainei de către Rusia drept „război”. Cei care fac asta riscă până la 15 ani de închisoare, a scris pe Twitter șeful biroului din Moscova al New York Times, citează hotnews.ro.

Drept urmare, instituțiile de presă din Rusia au fost forțate să se închidă, în timp ce organizațiile de știri globale și-au retras echipele din cauza riscului de arestare.

Fostul șef al biroului NYT Moscova, Neil MacFarquhar, a declarat pe rețelele de socializare că Rusia a fost întotdeauna considerată o „țară importantă, o poveste importantă”, dar a fost recentă întorsătură. „tocmai a ucis acea lungă tradiție”.

„Avem reporteri acolo continuu din 1921, cu una sau două scurte întreruperi din cauza problemelor legate de vize. Nici Stalin, nici Războiul Rece, nimic nu ne-a alungat”, a spus MacFarquhar.

