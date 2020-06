New York, New Jersey şi Connecticut impun carantină pentru statele americane cu rate ridicate de infecţie

Guvernatorii din New York, New Jersey şi Connecticut (nord-estul SUA) au anunţat miercuri că persoanele venite din statele americane cu rate ridicate ale infecţiei cu noul coronavirus vor trebui să intre în autoizolare timp de 14 zile, informează Reuters.Deocamdată, statele vizate sunt Alabama, Arkansas, Arizona, Carolina de Nord, Carolina de Sud, Florida, Texas, Utah şi Washington, le-a declarat reporterilor guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo.'Acesta este lucrul inteligent de făcut', a adăugat omologul său din New Jersey, Phil Murphy, prin videoconferinţă. 'Ne-am condus oamenii, noi trei din aceste trei state, prin iad şi înapoi şi ultimul lucru pe care trebuie să-l facem acum este să-i supunem pe oamenii noştri unui nou val', a mai spus Murphy.New York-ul a fost pentru o vreme epicentrul epidemiei de COVID-19 în SUA, dar a redus mult rata de transmitere a bolii după ce şi-a închis o mare parte din economie.Anunţul celor trei guvernatori survine în contextul în care marţi au fost raportate la nivelul Statelor Unite 35.588 de cazuri noi de coronavirus, al doilea cel mai ridicat bilanţ zilnic de la declanşarea epidemiei.Florida a consemnat miercuri o creştere record de peste 5.500 de cazuri noi, după ce Arizona, California, Mississippi şi Nevada au avut marţi creşteri fără precedent, ca şi Texas luni, scrie agerpres.ro.