New York: În cartierele unde se înregistrează multe cazuri de COVID-19 se închid școlile

Autoritățile din New York intenționează să închidă, începând de miercuri, şcolile publice, precum şi afacerile neesenţiale în nouă cartiere din sectoarele Brooklyn şi Queens, zone care au înregistrat o rată de pozitivare la testele de coronavirus de 3% în ultimele șapte zile, în timp ce media în metropolă este de 1,5 la sută.

Administrația oraşului încearcă astfel să oprească o creştere a epidemiei, după ce peste vară a reușit să menţină cazurile în limite normale.

Cele nouă cartiere vizate de restricții au populații semnificative de evrei ortodocși, comunități în rândul cărora virusul s-a propagat cu rapiditate și unde autoritățile nu au reușit să-i convingă pe rezidenți să poarte mască și să respecte distanțarea fizică, scrie New York Times.

Măsura ar viza circa 200 de școli private și 100 de școli publice din cele 1.800 de instituții de învățământ pe care le are New York-ul. De asemenea, în zonele vizate de restricții restaurantele nu vor servi clienții nici înăuntru, nici afară.

Restricțiile se vor aplica cel puțin două săptămâni, dacă nu și mai mult, în funcție de cum se va reuși limitarea creșterii cazurilor, a precizat primarul Bill de Blasio.

Planul are nevoie de aprobarea guvernatorului statului New York, cu care primarul New Yorkului, Bill de Blasio, are relații încordate (deși ambii sunt membri ai Partidului Democrat). Presa crede însă că guvernatorul Andrew Cuomo nu se va opune.