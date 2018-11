Clubul de fotbal New York City a anunțat despărțirea de căpitanul și vedeta echipei, David Villa. Atacantul spaniol va pleca de la gruparea americană la sfârșitul anului, atunci când îi va expira contractul. Vârful iberic a ajuns în Major Soccer League în anul 2014 de la Atletico Madrid.

În vârstă de 36 de ani, Villa a marcat 80 de goluri în cele 124 de meciuri disputate pentru FC New York City.



"Este foarte dificil să vorbesc despre motivele despărţirii. Sunt deprins să mă consult cu toată lumea din jurul mereu, cu toţi cei, care m-au ajutat de-a lungul carierei. Am ascultat ce îmi spune inima şi am decis că este momentul potrivit să plec", a spus atacantul FC New York City, David Villa.



Potrivit presei, următoarea destinaţie a lui David Villa ar putea fi Japonia, acolo unde se va putea întâlni cu foştii colegi la naţionala Spaniei Fernando Torres şi Andres Iniesta.