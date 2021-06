Metropola americană New York a celebrat vaccinarea împotriva COVID-19 a 70 la sută din locuitori cu un spectacol grandios de focuri de artificii. După mai bine de un an de pandemie, timp în care orașul a fost unul dintre principalele focare de infecție, oamenii au putut, în sfârșit, să respire ușurați, iar majoritatea restricțiilor au fost ridicate.



Zeci de mii de locuitori au ieșit pe străzi și în parcuri pentru a admira focurile de artificii, care au luminat cerul deasupra New York-ului.



”Mulți dintre cei pe care i-am cunoscut au murit, așa că reflectez asupra acestui lucru. Mă gândesc la cei care nu sunt aici, cu noi, ca să urmărească ceea ce se întâmplă acum.”

”Cred că a fost un an foarte greu pentru toți, dar New York-ul s-a descurcat foarte bine și oamenii s-au mobilizat.”



În context, guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a anunțat că majoritatea restricțiilor au fost ridicate. Astfel, cinematografele nu vor mai fi obligate să lase locuri libere între vizitatori, clienții restaurantelor nu vor mai trebui să respecte distanța de doi metri, iar magazinele nu vor mai trebui să limiteze numărul de cumpărători. Totuși, localnicii vor trebui în continuare să poarte măști de protecție în școli, metrou, pe stadioane, în spitale și în casele de bătrâni. De la începutul pandemiei, doar în New York au fost înregistrate aproape un milion de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care peste 33 de mii au avut un sfârșit tragic.