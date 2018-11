NEW DELHI, ÎNVĂLUIT DE SMOG: Nivelul de poluare depăşeşte de 20 de ori limita admisă

Calitatea aerului din capitala Indiei, New Delhi, a atins, din nou, niveluri alarmant de scăzute. După un festival al luminilor, la care au fost lansate numeroase focuri de artificii şi petarde, oraşul a fost acoperit de un val dens de smog, iar locuitorii nu mai au aer, la propriu. Specialiştii susţin că nivelul de poluare depăşeşte de 20 de ori limita pe care Organizația Mondială a Sănătății o consideră sigură.



Locuitorii cred că de vină sunt autorităţile care nu interzic lansarea focurilor de artificii.



"Oamenii lansează prea multe focuri de artificii. Ieri am fost să-mi cumpăr apă şi am observat că cerul era foarte întunecat, iar vizibilitatea era foarte scăzută. Oamenii poluează aerul deşi ştiu cât de mult îşi pun vieţile în pericol."



Pe lângă focurile de artificii, un alt factor important care duce la poluarea aerului în India este obiceiul agricultorilor de a incendia terenurile agricole pentru a scăpa de paie și deșeuri.

Autorităţile din New Delhi au decretat stare de urgenţă, iar unele organizaţii au împărţit locuitorilor măşti de protecţie.



"Cred că aerul devine tot mai poluat. Atunci când ne suflăm nasul, secrețiile nazale sunt negre. Cred că această problemă este extrem de gravă."



Într-un top zece al celor mai poluate oraşe din lume, nouă poziţii sunt ocupate de oraşe din India. Printre ele se regăseşte şi New Delhi, care are o populație de 19 milioane de locuitori.