NEVOIŢI SĂ TRĂIASCĂ ÎN MIZERIE: Locuitorii de pe strada Ion Pelivan se plâng pe "Apă-Canal"

Nevoiţi să trăiască în gălăgie, mizerie şi miros insuportabil. Mai mulţi locuitori de pe strada Ion Pelivan din Capitală se plâng de condiţiile deplorabile, cauzate de aflarea în vecinătatea sectorului de exploatare a reţelelor de apeduct ale întreprinderii "Apă-Canal Chişinău". Ion Plămădeală este unul dintre locatarii care trece prin acest calvar de mai mulţi ani."Când vin cu maşinile astea mari pline de nămol ca să scuture şi ca să nu aibă ei probleme, nu pun mâna pe lopată, dar trântesc în pământ şi se zguduie şi iaca vedeţi crăpături."Bărbatul spune că, din cauza nămolului descărcat în preajma casei sale, a fost nevoit să schimbe de câteva ori podeaua."Când plouă o parte din nămolul ăsta care se aduce, aţi văzut fisurile în gard fărmate toate, lovite cu coşurile astea de excavator se duce şi pe casă că am schimbat podelele pe două camere."Acum doi ani, când vecinii au adresat o petiţie la "Apă-Canal Chișinău", problema a fost soluţionată, dar nu pe mult timp."A venit de acolo un domn, a venit şi a spus că haideţi să găsim limbă comună şi eu am spus bine. Timp de două săptămâni a fost dus tot de aici, stăteau maşinile în rând. S-a curăţat, au măturat, tot frumos - două săptămâni.""Noaptea e imposibili de dormit pentru că e gălăgie, ei duc pământ, murdărie trântesc sub gard la casă."Am încercat să obţinem o reacţie de la pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brânzaniuc, dar acesta a refuzat să ne vorbească, motivând că se află în concediu medical. La rândul său, purtătorul de cuvânt al întreprinderii "Apă-Canal Chişinău", Nadejda Fotescu, ne-a spus că toate activităţile de pe acel teritoriu sunt legale."Angajaţii noştri acolo pot să transporte cu maşinile pietriş sau alt tip de materiale care pot fi folosite la remedierea avariilor la reţelele de apeduct şi canalizare. În mod normal aceste maşini sunt aduse în timpul zilei, mai rar se întâmplă să fie aduse maşini cu diferit material şi în timpul nopţii, deoarece noi nu trebuie să uităm că "Apă-Canal" activează nonstop."Dacă problema va rămâne nesoluţionată, oamenii spun că se vor adresa în instanţă.