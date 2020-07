Nevoiţi să stea departe de familie şi copii. Povestea EMOŢIONANTĂ a soţilor Botizatu, medici care tratează bolnavii de COVID

. Tatăl lor, Alexandru Botizatu este şeful secţiei Anesteziologie şi Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic Republican. De la începutul pandemiei, această secţie a fost transformată într-una cu profil COVID, unde se tratează pacienţii cu cele mai grave forme ale bolii. IarIar mama lor,"Părinţii ne-au lăsat aici în data de 29 mai, cel mai mult nu i-am văzut cam trei luni. Tot de atunci, noi nu am ieşit deloc din ogradă, asta este prima dată când ieşim. Mai ieşim doar în curte şi ne jucăm cu animalele pe care le avem, părinţii vin doar sâmbetele şi duminicile să ne mai aducă ce avem nevoie. Ei ne văd doar la depărtare, dacă ne este dor de ei, îi sunăm prin viber sau altă aplicaţie", a menţionat Cătălina Botizatu, fiică.În acest fel, ele spun că ascultă de sfatul părinţilor şi se protejează."Noi mai rezistăm, ne simţit foarte bine aici la mătuşa, dar credem că această pandemie nu va mai dura atât de mult dacă oamenii vor purta mască, se vor spăla des pe mâine şi poarte distanţa între ei de cel puţin un metru", a spus Cătălina Botizatu, fiică."Eu nu pot spune că părinţii s-au întâlnit cu copiii, ei vin şi lasă din două în două săptămâni de ce au nevoie şi pleacă. Asta se întâmplă totul de la distanţă, ne lasă şi pleacă. Pentru noi sunt ca o familie şi este o plăcere că au adus copiii la noi", a declarat Svetlana Ciobanu."Pe lângă faptul că protejăm copiii, noi protejăm şi pe cei cu care stau cu ele, mergem până la colţul casei şi rugăm pe cineva să ia pachetele, iar noi plecăm, vrem să avem minim contact cu ei. Este foarte dureros pentru noi acest moment, am aşteptat ca să crească copiii mari, să ne putem bucura de ei, dar ei pleacă", a menţionat Alexandru Botizatu."Eu sunt foarte recunoscătoare mătuşii şi moşului că stau cu fetele noastre şi au dorinţa asta de a ne ajuta. Cătălina, fata mai mare, în perioada asta s-a maturizat enorm şi are toate responsabilităţile unei surori mai mari", a precizat Tatiana Botizatu."Noi le transmitem că le iubim foarte mult că au această rezistenţă emoţională", este mesajul părinţilor."Îmi este dor de părinţii mei şi vreau să se întoarcă acasă!"