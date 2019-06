Netflix va lansa în august primul documentar produs de soţii Obama

Platforma digitală Netflix va lansa la 21 august American Factory, primul documentar produs de compania audiovizuală Higher Ground Productions, înfiinţată de fostul preşedinte al SUA Barack Obama (2009-2017) şi de soţia sa, Michelle, scrie agerpres.ro.

"Suntem onoraţi şi entuziasmaţi că Netflix şi Higher Ground şi-au unit eforturile pentru a aduce lumii 'American Factory'", au anunţat miercuri într-un comunicat de presă regizorii documentarului, Steven Bognar y Julia Reichert.



Ce doi cineaşti au fost nominalizaţi la Oscar pentru cel mai bun film documentar cu 'The Last Truck: Closing of a GM Plant' (2009). 'American Factory' a fost recompensat cu premiul pentru cea mai bună regie pentru un documentar la ediţia de anul acesta a Festivalului de la Sundance, unde îşi dau întâlnire cele mai bune filme independente din SUA.



Documentarul prezintă sosirea unui milionar chinez în Ohio (SUA) care construieşte o fabrică, însă propria sa viziune a a secolului XXI se loveşte de ideile clasei muncitoare din regiunea centru-vest a SUA.



"Suntem atraşi de povestiri care celebrează spiritul uman prin lupte şi succese. Julia şi Steve au realizat un film excepţional care aduce un omagiu demnităţii şi securităţii muncii în condiţiile unei economii globale mobile şi a unor angajaţi care se simt prinşi la mijloc", au declarat Tonia Davis şi Priya Swaminathan, responsabili ai Higher Ground Productions, scrie presa din România.