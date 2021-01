Netflix a încheiat anul trecut cu peste 200 de milioane de abonați, pe fondul consumatorilor ținuți acasă de pandemie și dornici de divertisment și cererii în creștere pe piețele internaționale, relatează Wall Street Journal citat de Mediafax.



Compania spune că este capabilă să genereze mai mulți bani decât are nevoie și nu va mai trebui să împrumute bani pentru a-și alimenta strategia de creștere.



Creșterea continuă a abonaților Netflix vine pe fondul unei concurențe accentuate din partea noilor servicii de streaming, inclusiv Disney + de Walt Disney, Apple TV + de la Apple, HBO Max de la AT&T Inc. și Peacock de la Comcast Corp., care au apărut, toate, în ultimul an.



În timp ce majoritatea rețelelor de televiziune continuă să ducă lipsă de conținut original din cauza opririlor producției, arsenalul de titluri a ajutat Netflix, care a contabilizat un record de 37 de milioane de noi abonați în 2020 și a ajuns la 203,7 milioane de utilizatori la sfârșitul anului.



Netflix are în prezent peste 500 de titluri în post-producție sau gata de lansare pe platformă, a spus compania. Săptămâna trecută, a dezvăluit o listă de filme care vor fi lansate pe platformă în fiecare săptămână a anului 2021.



Printre titlurile majore ale Netflix se numără drama „Bridgerton”, miniseria „The Queen’s Gambit”, un nou sezon din „The Crown” și filmul lui George Clooney „Midnight Sky”. Compania are deja noi succese cu sezonul trei din „Cobra Kai” și cu drama franceză „Lupin”, care a devenit rapid unul dintre cele mai populare programe de pe platformă.



Compania anticipează în prezent fluxul de numerar în 2021 la nivelul de rentabilitate, o actualizare față de proiecția sa anterioară, care a fost de minus 1 miliard de dolari. Compania a generat venituri în trimestrul IV de 6,64 miliarde de dolari, în creștere de la 5,45 miliarde de dolari în anul anterior, depășind previziunile analiștilor. Dar profitul a scăzut la 542 milioane dolari, de la 587 milioane dolari anul anterior.