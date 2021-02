Nervi întinşi la maxim în autogări după intrarea în vigoare a restricţiei impuse de CNESP. Ce spun şoferii şi pasagerii

Nervi întinşi la maxim în autogări după intrarea în vigoare a restricţiei de a îmbarca pasageri peste jumătate din capacitatea mijloacelor de transport. În timp ce unii transportatori spun că decizia este imposibil de respectat, alţii nu au permis intrarea în microbuze a mai mult de zece pasageri. Oamenii cred că noua regulă nu are sens, iar şoferii susţin că în aceste condiţii muncesc mai mult degeaba şi ameninţă cu proteste.

De dimineaţă, la Autogara Centrală mai mulţi călători s-au plâns că trebuie să aştepte destul de mult pentru a putea pleca acasă:



"Sunt locuri, dar nu mi-au dat voie. Mai mult de zece nu se dă voie, iată trebuie să caut altă maşină".



"Am stat o oră de vreme în staţie, ei făceau la dreapta şi se duceau la staţie, nu treceau pe la oprire".



Iar unii pasageri au fost daţi afară la scurt după ce au urcat în unităţile de transport:



" - Reporter: De ce i-aţi coborât din microbuz? - Şofer: Că nu dă voie, eu acum am auzit, nu am ştiut. Au spus că zilele acestea o să fie preîntâmpinări. - Pasager: Toată lumea se dă jos noi nu avem cu ce ne duce acasă".



"Clar că noi trebuie să ne păzim de acest Covid, dar oricum trebuie de găsit o soluţie".



Pe de altă parte, la Autogara de Sud am găsit mai multe microbuze cu toate scaunele ocupate. Şoferii spun că restricţia este imposibil de respectat:



"Noi aducem mai mulţi care lucrează la Spitalul Republican şi dacă noi luăm doar nouă înseamnă că oamenii nu se duc la lucru, la spital nu are cine lucra".



"Nu iese, dacă o să fie tot aşa am vorbit cu toţi şoferii, noi ne oprim cu totul. Este imposibil de lucrat aşa".



"Dacă e 50 de procente din călători, atunci să plătim 50 de procente impozit, 50 de procente motorină, 50 de procente la tot".



"Dacă aşa plec acasă şi nu mai vin la lucru şi gata până se termină".



Iar mulţi pasageri au spus că, dacă s-ar respecta restricţia, nu ar avea cu ce merge la serviciu:



"E simplă ieşirea din situaţie sau să dea mai multe microbuze sau fiecare să îşi cumpere maşină".



"Să fie o alternativă omul îi trebuie cu altceva să se ducă la lucru. E o decizie foarte prostească şi ei ştiu destul de bine".



Marţi, Asociaţia Transportatorilor Auto a declarat că reducerea la jumătate a numărului de pasageri creează pericol de falimentare pentru sector. Transportatorii avertizează că după prima amendă aplicată vor sista toate rutele şi vor declanşa proteste în faţa Guvernului.