Nereguli și deficiențe. Inspecții la spitalele din țară, în urma mai multor plângeri depuse de pacienți

Pacienții din mai multe spitale din țară sunt hrăniți cu bucate pregătite în condiții neconforme ori li se dau alimente de proastă calitate. O spune chiar ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, după ce a dispus efectuarea unor controale la câteva instituţi medicale din țară, în urma mai multor plângeri de la cetățeni.

Nemerenco pasează vina pentru aceste nereguli pe conducerea spitalelor și spune că cei care se vor face vinoveți, se vor alege cu pedepse conform legii. Potrivit Ministrului Sănătăţii, verificări au fost efectuate la patru maternităţi, inclusiv la cea de la Institutul Mamei şi Copilului şi cea a Spitalului Municipal "Gheorghe Paladi".



”Avem acest raport finalizat. Într-adevăr sunt nereguli. Nu se respectă pregătirea şi calitatea alimentaţiei aşa cum spun recomandările Ministerului Sănătăţii. Totodată am descoperit deficienţe şi în acest ordin. Am vrea să mărim raţia de fructe, vitamine în alimentaţie."



Purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei şi Copilului, Maxim Cazacu, ne-a declarat că nu ar fi avut loc nicio verificare inopinată în instituţie, iar conducerea susţine că abia în zilele următoare ar urma să fie.

Iar Tatiana Onofrei, responsabilă de relaţiile cu mass-media la Spitalului Municipal "Gheorghe Paladi" ne-a declarat că de la ultimul control, care a fost în 10 martie, nu au primit deocamdată niciun raport de la Ministerul Sănătăţii.

Ala Nemerenco mai spune că verificările au scos la iveală că în unele spitale se pregătește aceeași mâncare pentru toate secțiile, ceea ce nu este un lucru normal.



”Pacienţii nicidecum nu pot să consume exact aceleaşi alimente. Alimentele contravin, de fapt, unei alimentaţii sănătoase. Am văzut în spitalele raionale, în secţiile de Pediatrie copiii se alimentează cu preparate pregătite din fasole, din varză înăbuşită. Pentru un copil bolnav, care se află în secţia de pediatrie nu cred că e cea mai uşoară alimentaţie. De asemenea, nu sunt respectate normele de kilocalorii, nu sunt respectate normele de transfer din blocul alimentar în secţii, nu întotdeauna există certificatele de origine.”



Iar cei care lucrează în blocurile alimentare din spitale, nu ezită și uneori își iau acasă din produsele destinate pacienţilor, a mai spus Nemerenco.



” Ceea ce am găsit la Institutul Oncologic este o corupţie. Că o numim corupţie mare sau mică… Toate produsele care au fost extrase au fost găsite ascunse şi pornite spre drum de evacuare au fost sigilate într-o cămară separată. Din momentul când tu iei ce nu este al tău, ce nu-ţi aparţine ţie trebuie să recunoaştem că este corupţie. În momentul în care am găsit acolo zeci de saci, zeci de cutii. Era un întreg „полтергейст”, lucrurile ascunse se mişcau, pachetele dispăreau de aici, apărea dincolo.”



Verificările în blocurile alimentare de la mai multe spitale din țară au fost inițiate de autorități după ce mai multe femei s-au plâns pe o rețea de socializare de calitatea proastă a mâncării din instituțiile medicale.

În cazul neconformităților depistate la Institutul Oncologic, poliția a întocmit un proces verbal, iar șefa blocului alimentar și-a dat demisia. Conducerea instituţiei nu a fost de găsit la telefon pentru o reacţie.