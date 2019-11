NEREGULI la Parcul Urban de Autobuze din Chişinău. Întreprinderea a cheltuit nejustificat 2,8 milioane de lei

Embed:

Parcul Urban de Autobuze din Chişinău continuă să aibă venituri prea mici şi cheltuieli prea mari. Potrivit unui raport al Curţii de Conturi, cei mai mulţi bani se alocă pentru reparaţia autobuzelor. Totodată, auditul a mai arătat că, anul trecut, întreprinderea a cheltuit nejustificat 2,8 milioane de lei, cumpărând carburanţi la un preţ prea mare. Directorului Parcului de Autobuze a încercat să se apere şi a explicat că, din 2006, întreprinderea nu a mai beneficiat de vehicule noi.



Potrivit raportului de audit, cheltuielile Parculului Urban de Autobuze au crescut de la an la an. Dacă în perioada 2015 - 2016, s-au alocat circa 11 milioane de lei pentru reparaţia autobuzelor, atunci în acest an, cheltuielile au ajuns la aproape 17 milioane de lei.



"Din 2006, mă scuzaţi, investiţii la capitolul procurării unităţilor de transport nu s-au mai făcut, suntem nevoiţi să lucrăm cu autobuzele pe care le avem şi respectiv, materialul rulant care este la întreprindere este foarte învechit. Respectiv, pentru a activa cu aceste autobuze, sunt necesare investiţii în reparaţii. Atât reparaţia motorului, cât şi a caroseriei, a altor elemente de bază", a menţionat Vitalie Copaci, şeful Parcului Urban de Autobuze.



La acest subiect, membrii Curţii de Conturi l-au întrebat pe şeful Parcului Urban de Autobuze de ce în 2015 a fost cumpărat, fără respectarea procedurii de achiziţii, un autobuz fabricat încă în 1990.



"El este folosit şi în prezent pentru activitatea la linie", a spus Copaci.



"Simpla logică pe de o parte spune că voi aţi cumpărat ceea ce v-a fost ca şi preţ convenabil. Dar pe de altă parte, logica spune, pentru ce cumpăraţi un hârb care va necesita pe an ce trece spre 811 mii (de lei) pentru reparaţia lui?", a precizat Marian Lupu, preşedintele Curţii de Conturi.



"Întradevăr, avea o vârstă înaintată, dar avea o stare tehnică mult mai bună decât cea a autobuzelor pe care le aveam. Totodată, parcursul acestui autobuz era numai de 200 de mii de kilometri", a subliniat Vitalie Copaci.



Raportul de audit mai arată că în perioada septembrie 2018 - august 2019, Parcul Urban de Autobuze a cheltuit nejustificat aproape milioane de lei.



"Auditorii au analizat preţurile de calculare a carburanţilor în raport cu alte întreprinderi municipale care procură cantităţi mult mai mici ca dumneavoastră, dar la preţuri mai bune pentru întreprindere. Care este logica?", a întrebat Andrei Munteanu, membru al Curţii de Conturi.



"La licitaţia a treia, în care a fost ales câştigătorul, care a venit cu preţurile care, eu ştiu, au fost atunci pe piaţă. Din luna august, până în noiembrie, când a fost anunţat câştigătorul, preţurile au crescut cu de la 8 la 10 la sută", a conchis şeful Parcului Urban de Autobuze.



Auditul va fi publicat în Monitorul Oficial, instituţiile abilitate se vor putea autosesiza şi vor putea aplica anumite sancţiuni. Parcul Urban de Autobuze Chişinău numără peste 120 de autovehicule, care operează 23 de rute.

loading...