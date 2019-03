Nepotul lui Dmitri Kiseliov, unul dintre cei mai importanţi propagandişti ai Kremlinului, condamnat la doi ani şi trei luni de închisoare

Nepotul jurnalistului rus Dmitri Kiseliov, unul dintre cei mai importanţi propagandişti ai Kremlinului, a fost condamnat în Germania la doi ani şi trei luni de închisoare.

Bărbatul, care are cetăţenie germană, este acuzat că în 2014 a urmat cursuri de pregătire militară în oraşul Sankt Petersburg şi a luptat apoi alături de separatişti în estul Ucrainei.



"Am înţeles că acolo au loc lupte pentru un teritoriu rusesc, pentru oraşe ruseşti, pentru cetăţeni ruşi. M-am gândit aproximativ o lună la asta, iar apoi am decis să plec încolo", a menţionat Serghei Kiseliov, nepotul lui Dmitri Kiseliov.



Serghei Kiseliov, în vârstă de 48 de ani, şi-a recunoscut vina, dar a declarat că nu a ucis pe nimeni. Ancheta procurorilor germani a început în 2016 după un interviu al lui Dmitri Kiseliov pentru "Radio Svoboda".



"Acolo a luptat nepotul meu. El locuieşte în Germania şi are cetăţenie germană. A plecat să lupte acolo cu paşaport german. Cred că a luptat în Horlivka. El chiar mi-a arătat fotografii când s-a întors de acolo", a menţionat Dmitri Kiseliov.



Serghei Kiseliov a fost arestat recent în Bulgaria şi extrădat în Germania. În 2015, Dmitri Kiseliov, care este directorul trustului media "Russia Today", a fost declarat indezirabil pe teritoriul Republicii Moldova pentru că intenţiona să prezinte în ţara noastră un documentar de propagandă care justifica anexarea Crimeei de către Rusia.