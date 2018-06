Neon Night în parcul Valea Morilor. Sute de tineri au alergat cu brățări reflectorizante şi au promovat modul sănătos de viaţă

Sute de tineri au alergat noaptea trecută prin parcul Valea Morilor, cu brățări reflectorizante. Acţiunea a avut drept scop promovarea unui mod de viaţă sănătos.



Evenimentul Neon Night a început la ora 21:00 și a durat până aproape de miezul nopții.



"Au participat aproximativ 850-900 de persoane, care au alergat două cercuri în jurul lacului de la Valea Morilor", a menţionat Ana Ţurcanu, organizatoare.



Pentru a da culoare nopţii de vară, participanţii au purtat brățări reflectorizante:



"A fost foarte interesant. Am alergat două cercuri în care am trecut peste limitele mele pentru că am avut o perioadă de pauză".



"A fost foarte super. Aș vrea să mai fie organizate astfel de evenimente. Cu cât mai des, cu atât mai bine".



"A fost un pic greu, dar a fost o plăcere să alerg alături de acești oameni minunați și să mă bucur de vremea frumoasă de afară".



După cursa de alergat, tinerii au avut parte de o discotecă în aer liber.



"Distracția a fost organizată super. Evenimentul a fost organizat la un nivel înalt", a spus un participant.



Evenimentul, organizat de Asociația Studenților Europeni, s-a desfăşurat pentru al doilea an consecutiv.