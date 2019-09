NEMULŢUMIŢI DE GUVERNARE. Sinistraţii de la Otaci spun că au primit bani puţini

foto: publika.md

Sinistraţii de la Otaci sunt tot pe drumuri. Oamenii au primit bani de la Guvern, însă sumele sunt insuficiente pentru a cumpăra alte locuinţe.



Eugenia Strutinscaia, care avea un apartament cu două camere în blocul prăbuşit a primit de la stat 187 de mii de lei, echivalentul a peste 9 mii de euro.



"Aceşti bani sunt prea puţini pentru că trebuie să găseşti locuinţă măcar cu o mică reparaţie, nu zic euroreparaţie. Cu aceşti bani este imposibil să cumperi", a spus EUGENIA STRUTINSCAIA, sinistrată.



În prezent, femeia locuieşte în casa unei bătrâne care o găzduieşte temporar. Cu lacrimi în ochi, ea spune că nu s-a gândit vreodată că va fi nevoită să doarmă în casa unor oameni străini.



"Tot ce am avut a rămas acolo. Eu am avut un apartament bun, cu reparaţie bună, aprovizionată cu apă, wi-fi, cu tehnică bună de bucătărie. Iată arătaţi această femeie, eu mă închin la pământ în faţa ei că mă adăposteşte gratuit", a spus EUGENIA STRUTINSCAIA, sinistrată.



Nici ceilalţi sinistraţi nu sunt mulţumiţi de banii primiţi.



"Am avut apartament cu trei camere, 70 de metri pătraţi. Şi ce ne-au dat pentru asta ? 11 mii. Ce pot eu să cumpăr? Nimic nu pot să cumpăr, dar să iau credit, nu am putere. Suntem pensionari cu soţul, avem grijă de fiul bolnav de diabet zaharat şi încă doi nepoţi."



Oamenii susţin că preşedintele Igor Dodon le-a promis că autorităţile vor da câte 15 mii de euro celor care au avut apartamente cu două camere și 18 mii de euro celor care au deţinut locuinţe cu trei camere. Până acum, doar o treime dintre sinistraţi şi-au cumpărat locuinţe, însă majoritatea au avut bani pentru case în suburbii, nu în Otaci.



"Cineva a cumpărat, dar a mai adăugat bani, luând credit. Dar eu sunt la pensie, cine îmi va da credit ? O singură speranţă, doar la copii. Am trăit în centrul oraşului, iar acum să mă duc într-o bojdeucă la margine?"



Oamenii au cerut explicaţii de la premierul Maia Sandu şi de la preşedintele Igor Dodon.



"Ne-a venit un răspuns în scris precum că scrisorile voastre au fost recepţionate şi au fost transmise pentru a fi revăzute. A trecut o lună am scris din nou şi iarăşi a venit scrisoare, fără rezultat. Cred că ne-au dat câte ceva doar ca să scape de noi. "Luaţi măcar ceva ca voi să nu ne bateți mai mult la cap. Ne-au dezamăgit rău pentru că au calculat foarte puţin."



Sunt şi locatari care susţin că încă nu au primit niciun leu.



"Banii nici măcar nu i-am primit pentru această casă de la primul etaj. Au promis 18, dar nici 10 mii nu ne vor da, dar eu am apartament cu trei camere."



Preşedintele Igor Dodon şi premierul Maia Sandu nu au comentat deocamdată acuzaţiile sinistraţilor. Guvernul a alocat aproape 9 milioane de lei pentru locuitorii blocului prăbuşit. În medie, fiecare dintre cele 35 de familii a primit câte 12 mii 500 de euro. Ulterior, Executivul a alocat aproximativ şapte milioane de lei pentru locatarii celui de-al doilea bloc, după ce specialiştii de la Universitatea Tehnică au anunţat că imobilul nu poate fi locuit. În data de 19 iunie, o scară cu 18 apartamente dintr-un bloc din Otaci s-a prăbuşit. Nimeni nu a avut de suferit, întrucât oamenii au fost evacuaţi la timp, atât din blocul avariat, cât şi din clădirea vecină.