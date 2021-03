Nemulţumiţi de decizia CNESP. Vânzătorii de flori de la Piaţa Angro din Chişinău vor să îşi vândă marfa şi noaptea

"Eu am doi copii cu invaliditate şi am fost nevoită să câştig banii mai greu. Mai mult ca atât, eu din banii aceştia îi strâng ca să fac operaţie. Acuma nu lucrez, nu câştig bani, eu idee nu am ce o să facem noi pe viitor", a spus Ana Madan, producător de flori.Nici situaţia Tatianei Tureţchi nu e mai bună. Femeia se plânge că deja de câteva zile poartă în automobil zeci de buchete de flori ofilite, prejudiciul fiind de câteva mii de lei."Doar seara îmi permit să îmi las copilul invalid pe câteva ore cu asistentul personal să vin să lucrez. Acest buchet din cinci crenguţe olandeze a costat 300 de lei, are câteva zile de când stă în maşină, eu o să fiu nevoită să îl arunc", a declarat Tatianei Tureţchi.Închiderea pieţei angro, care activa pe timp de noapte, i-a adus pe unii producători în pragul disperării."Ei nu fac altceva decât să îl strângă pe om de gât. Anul trecut am aruncat o grămada de-a flori, anul acesta, poftim, iarăşi", a spus Simion Busuioc, producător de flori, satul Grătieşti."Noi vrem să apelăm la organele respective ca să ne ofere poate un program mai scurt, dar oricum să activăm"."Avem credite, avem datorii. Noi suntem nevoiţi în acest moment când avem mai multe flori, dacă nu avem cui să le vindem să le aruncăm"."Noi nu cerem ca toate pieţele toată ziua, noi cerem două ore".Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică a decis în data de 19 martie reducerea programul de lucru al pieţelor. Acestea sunt deschise între orele şapte şi 15. Restricţia va rămâne în vigoare până în data de 18 aprilie.