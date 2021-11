Nemulţumiţi că examenele de iarnă nu vor fi organizate online. Studenţii cer revizuirea deciziei de vineri a CNESP

Mai mulţi studenţi din Capitală sunt nemulţumiţi că examenele de iarnă nu vor fi organizate online. Tinerii spun că decizia de vineri a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică trebuie revizuită, întrucât în universităţi se expun riscului îmbolnăvirii de COVID. De asemenea, ei cred că hotărârea le creează dificultăţi colegilor care nu locuiesc în Capitală şi care nu-şi permit să achite chiria pentru câteva săptămâni, cât durează sesiunea.

"Studenţii sunt iarăşi obligaţi să revină în auditorii, dar numai în perioada sesiunii, adică pentru aproximativ două săptămâni. Asta creează probleme, pentru că mulţi studenţi, adică majoritatea, nu locuiesc în Chişinău, nu pot să-şi închirieze apartamente şi nici să vină pentru sesiune", a spus un student.



"Ne obligă să revenim în auditorii, chiar dacă două luni am învăţat de la distanţă. Consider că acest lucru nu este eficient, să ne transfere cu o săptămână înainte de sesiune", a menţionat o studentă.



Nici elevii nu sunt mulţumiţi de programul de studii. Ei spun că le este mai greu să recupereze orele



"Toţi elevii studiază peste grafic, unii fac chiar câte 8-9 ore. Toate aceste chestii îşi lasă amprente şi pe calitatea învăţământului, dar şi pe sănătatea elevilor. De la 8:00 până la 16:00 - 17:00 stăm la şcoală, la lecţii, apoi mergem acasă şi nu avem timp de nimic", a spus un elev.



Am solicitat o reacţie de la Ministerului Educaţiei, însă, deocamdată, nu am primit niciun răspuns.