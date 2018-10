Nemţii, învinşi de francezi. Mannschaft-ul a suferit a doua înfrângere consecutivă în prima grupă a Ligii A din Liga Naţiunilor

Criză la naţionala de fotbal a Germaniei. Mannschaft-ul a suferit a doua înfrângere consecutivă în prima grupă a Ligii A din Liga Naţiunilor. După eşecul cu Olanda, discipolii lui Joachim Low au pierdut şi cu Franţa, scor 2-1.



Germanii au marcat primul gol al întâlnirii, în minutul 14, prin Toni Kroos, care a transformat cu emoţii o lovitura de la 11 metri. Rerepriza secundă le-a aparţinut francezilor. Antoine Griezmann a fost omul meciului pentru naţionala "cocoşului galic". Atacantul, în vârstă de 27 de ani, a înscris de două ori în poarta echipei adverse apărate de Manuel Neuer.



Griezmann, care are 65 de selecţii pentru "Les Bleus" şi care a marcat 26 de goluri, a intrat în cercul restrâns al celor mai buni marcatori din istoria actualei campioane mondiale.



După această partidă, Germania are doar un punct în grupă şi va trebui să învingă Olanda pentru a evita retrogradarea în al doilea eşalon al Ligii Naţiunilor. Francezii au 7 puncte şi sunt lideri înaintea partidelor din luna noiembrie.



Şi naţionala Ucrainei are un parcurs perfect în Liga Naţiunilor. Echipa antrenată de Andrei Şevcenko s-a impus cu 1-0 în faţa Cehiei şi a obţinut a treia victorie consecutivă în cadrul primei grupei din Ligii B.

Singurul gol al partidei a fost marcat de Ruslan Malinovski în minutul 43.



La Oslo, Norvegia a dispus la limită de Bulgaria, scor 1-0. Jucătorul decisiv în tabăra nordicilor a fost Mohamed Elyounoussi, care a înscris în minutul 31.



Norvegia este pe primul loc în grupa a 3-a a Ligii C, fiind la egalitate de puncte cu Bulgaria. Ambele naţionale a acumulat câte 9 puncte.