Nemţii de la Mercedes-Benz au înregistrat denumirea C 53. Ce surpriză pregătesc

La începutul anului, Mercedes-Benz a introdus o nouă serie în gama de performanță: 53 AMG. Noua serie a fost anunțată pentru CLS și pentru versiunile Clasa E Coupe și Clasa E Cabriolet. Dar lucrurile s-ar putea schimba în următoarea perioadă, întrucât constructorul german a înregistrat denumirea C 53, scrie automarket.ro.

În aceste condiții, fanii modelelor de performanță care nu erau satisfăcuți de resursele lui AMG C 43 (390 CP) sau nu erau dispuși să mizeze pe serviciile unui AMG C 63, vor putea opta pentru noua versiune AMG C 53.

Asemeni lui AMG CLS 53, viitorul AMG C 53 va integra un motor de 3.0 litri cu șase cilindri în linie. În cazul lui CLS 53, unitatea produce 435 de cai putere și 520 Nm.

În plus, sistemul de propulsie dispune și de tehnologia EQ Boost care oferă pentru perioade scurte de timp încă 22 de cai putere și 250 Nm. Tot EQ Boost este responsabil și pentru "hrănirea" sistemului electric de 48V.



Cel mai probabil, resursele viitorul AMG C 53 vor fi puse în valoare cu ajutorul sistemului de tracțiune integrală 4Matic și vor fi gestionate de transmisia automată cu 9 trepte AMG Speedshift.