Nemerenco critică reforma asistenţei medicale primare, însă medicii de familie spun că reforma este binevenită

După ce a închis programul ”Un doctor pentru tine” şi a spus stop campaniei ”O nouă viață”, noul ministrul al Sănătății s-a apucat și de reforma asistenței medicale primare, care prevede ca orice medic de familie să-și poată deschide un cabinet individual.

Ala Nemerenco este de părere că libera practică a medicilor de familie este ineficientă, în timp ce specialiștii spun că reforma este binevenită. Nadejda Fărâmă a absolvit anul trecut rezidențiatul, iar din ianuarie gestionează propriul cabinet medical în satul Molești, raionul Ialoveni.

Tânăra spune că s-a gândit mult unde să activeze ca specialist, iar posibilitatea de a trece la libera practică a motivat-o să muncească în sat.





”Pentru mine a fost ca un stimul, ca să vin să activez în mediul rural”, a declarat Nadejda Fărâmă, medic de familie.



Acum, Nadejda are în grijă peste 2600 de pacienți și spune că este mulțumită de rezultate. Mai mult, ea este de părere că libera practică a medicilor de familie îi face mult mai responsabili pe specialiști, pentru că, lunar, Compania Națională de Asigurări în Medicină oferă pentru fiecare pacient îngrijit între 277 şi 479 de lei, în funcţie de vârsta acestuia.



”Fiecare tinde să aibă în lista lor înscriși cât mai mulți pacienți. Pentru ca pacienții să ne aleagă, pentru ca ei să ne dorească, noi respectiv trebuie să oferim, și oferim servicii de calitate. Asta face ca medicul de familie să devină mai perseverent, să lucreze mai mult.”



Tânăra spune că libera practică i-a permis să cumpere echipamente performante, care în localitate nu existau până acum. Totodată, pacienţii nu mai sunt nevoiți să meargă la spitalul raional pentru a trece anumite investigații medicale.



”Din start dotarea era un pic mai slabă. Noi am reușit să achiziționăm un electrocardiograf performant cu interpretarea automată, am reușit să achiziționăm un analizator de urină.”



Potrivit celor mai recente date prezentate de CNAM, în ianuarie, 5 doctori au trecut la libera practică, iar alți 28 au depus actele pentru finanțare în acest sens. Cu toate acestea, noul ministru al Sănătății critică inițiativă fostului Guvern.



”Reforma pune sub un risc foarte mare şi dacă privim la experienţa altor ţări care au un nivel de dezvoltare aproximativ ca al nostru, sub risc este pusă sănătatea populaţiei din zonele rurale. Noi ne vom trezi peste câţiva ani că vom avea şi mai puţini medici în aceste sate.”



Doctorii au putut să-și deschidă cabinetele individuale la începutul acestui an, la inițiativa Guvernului Filip, care miza că astfel îi va convinge pe tinerii specialiști să se angajeze la sate. Potrivit datelor de anul trecut, în ţară avem un deficit de aproximativ 280 de specialişti, în timp ce în aproape 200 de localităţi aceştia lipsesc cu desăvârşire.